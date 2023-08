Claudio Marchisio in ospedale | “Non date mai nulla per scontato”

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 agosto 2023), celebre ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha condiviso alcuni momenti difficili su Instagram. Sono quelli che lo hanno visto costretto a effettuare dei controlli in, ai quali è seguito un breve ricovero per risolvere alcuni problemi di salute. Le immagini hanno destato preoccupazione nei suoi tanti amici e follower ma alla fine tutto sembra essere andato per il meglio e il campione, tornato in forma, ha voluto condividere un messaggio sull’importanza della prevenzione., come sta il calciatore dopo il ricovero inQuando tutto sembra andare per il meglio, il nostro corpo può lanciarci dei segnali d’allarme. Sta a noi prenderne atto e non sottovalutarli, prendendo immediatamente ogni provvedimento necessario per ...