Clamoroso | rischia di saltare l' affare Samardzic-Inter

E' passata un'era calcistica, nel 2017 il Psg spese 222 milioni di euro per il suo cartellino, rendendolo il giocatore più pagato di tutti tempi, oradi dovergli pagare una buonuscita per ...Messi ha preso una decisione:no al Barça, dove giocherà Non è la prima volta che Ronaldo finisce nel mirino per qualcosa fatto in campo in Arabia. Ad aprile era stato duramente attaccato ...... destinato al ruolo di titolare sulla fascia destra, mentre Okafordi essere soltanto una ... Ricordare, per credere, ilprecedente del 1988 quando il Napoli campione d'Italia di ...

Clamoroso Inter: Samardzic rischia di saltare | CIP Calcio in Pillole

Nonostante un lungo vertice appena concluso in Viale della Liberazione e nonostante le visite mediche superate ieri a Milano, per Lazar Samardzic è a forte rischio il trasferimento all'Inter: di mezzo ...Inter, rischia di saltare il colpo di mercato! Gli agenti dell’ex obiettivo della Juve cambiano le carte in tavole Sembrava chiusa per il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter, ma adesso l’affare ris ...