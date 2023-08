(Di venerdì 11 agosto 2023) I servizi veterinari dihanno ricevuto dal governo un primo lotto di pillole anti - Covid, da una scorta originariamente destinata agli esseri umani, mentre si intensificano gli sforzi per ...

La distribuzione dei farmaci segue un "aumento allarmante" adi casi di peritonite infettiva felina (Fip) causata da coronavirus felino che, se non trattata, è quasi sempre fatale. Definito ...La colpe e gli intoccabili delladel 4 agosto 2020: "Se non hanno niente da nascondere, ... Lo scoppio che si avverte in un raggio di 200 km, fino a, fino a Damasco . La città che è ...Lafu causata dall'onda d'urto, avvertita fino ae registrata dai sismografi di mezzo mondo. L'incidente è avvenuto nel magazzino 12 del porto di Beirut, un lungo casermone semi ...

Cipro, strage di gatti a causa del coronavirus felino Agenzia ANSA

Il ministero della Salute dell'isola ha iniziato il trattamento in pillole anti-Covid l'8 agosto - che è tra l'altro a Giornata internazionale del gatto - tentando di sconfiggere la malattia che sta d ...I servizi veterinari di Cipro hanno ricevuto dal governo un primo lotto di pillole anti-Covid, da una scorta originariamente destinata agli esseri umani, mentre si intensificano gli sforzi per fermare ...