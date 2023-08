(Di venerdì 11 agosto 2023) Una vasta area di alta pressione si estende su tutto il bacino del Mediterraneo garantendo tempo stabile con temperature in costante rialzo: annuncia Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo. Dal fine settimana deboli infiltrazioni di aria più fresca di origine atlantica pilotate dalla depressione presente sulle Isole Britanniche potranno marginalmente influenzare le aree montuose più settentrionaliLombardia ma con effetti di modesta entità. Venerdì 11 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e su Bergamo con modesta attività cumuliforme che inizierà a presentarsi lungo l’arco Alpinoore più; qualche isolato e breve rovescio possibile solo sui settori centro-orientali dell’arco Alpino e Prealpino. Temperature: Minime in aumento con ...

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione conal mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Nazionale AL NORD Tempo stabile al mattino con prevalenza disu ...Venerdì 11 agosto sarà una giornata soleggiata su tutte le regioni italiane. Gli esperti prevedono, a parte qualche nuvola in più al mattino sul Triveneto. In attesa dell'anticiclone africano, che nei prossimi giorni arriverà sul nostro Paese e porterà una nuova ondata di caldo intenso,...Umbria Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio cono poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite. ...

Cieli sereni, annuvolamenti nelle ore più calde della giornata BergamoNews.it

A Agnone Bagni, domani venerdì 11 Agosto cielo sereno, con temperature massime stazionarie e minime in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. Sono previste una temperatura minima di 20 gradi ...A Buccheri, domani venerdì 11 Agosto cieli sereni, con temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi rispetto alla giornata precedente. Sono previste una temperatura minima di 15 grad ...