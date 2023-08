Ciclismo | Remco Evenepoel | “Tutto il lavoro a crono ha pagato Percorso della gara in linea non adatto a me”

(Di venerdì 11 agosto 2023)completa la collezione di maglie iridate su strada. A cinque giorni da aver perso il simbolo di campione del mondo nelle prove in, il belgaSoudal-QuickStep si prende la maglia vincendo lametro che si concludeva ai piedi del castello di Stirling, battendo il nostro Filippo Ganna per dodici secondi. Il belga ha fatto la differenza sopratnel secondo intermedio: dopo essere passato dietro all’azzurro per quattro secondi dopo dodici chilometri, è riuscito a mettere la freccia nei successivi 22 chilometri, mettendosi in testa con 12 secondi di margine. Un vantaggio mantenuto fino al traguardo, per confermarsi così come l’uomo da battere nelle prove contro il tempo. “Penso di essere il primo belga che vince il titolo ametro – ...

18.10, Ganna argento in cronometro Sfuma per 12"28 l'oro di Filippo Ganna nella prova a cronometro. Il titolo iridato va al belgaEvenepoel, che copre i 47,8km del percorso scozzese in 55'19"...Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada ai Mondiali dia Glasgow. L'oro è stato vinto dal belgaEvenepoel. L'azzurro, campione iridato 2020 e 2021 delle specialità, l'anno scorso in Australia era rimasto fuori dal podio. In questi Mondiali ...GLASGOW. Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada ai Mondiali dia Glasgow. L'oro è stato vinto dal belgaEvenepoel.

Ciclismo, Mondiali 2023. Remco Evenepoel: "Il percorso della cronometro mi piace, l'uomo da battere sarà van Aert" OA Sport

Il riscatto di Remco Evenepoel arriva in un pomeriggio soleggiato al Castello di Stirling, in Scozia. Il fiammingo, campione del mondo in linea nel 2022 e grande sconfitto domenica scorsa nel giorno d ...Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. L'oro è stato vinto dal belga Remco Evenepoel, mentre la medaglia ...