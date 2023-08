Ciclismo | Remco Evenepoel è il secondo a vincere il Mondiale sia in linea sia a cronometro

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un fenomeno destinato a riscrivere i libri dei record. Queste erano le aspettative suquando nel 2018, alla sua ultima stagione tra gli juniores, impose il suo dominio su ogni terreno, vincendo Mondiali ed Europei sia ache in(con distacchi abissali su tutti gli avversari) e decine di altre corse. Dopo 5 anni possiamo dire che chi faceva quella previsione non si sbagliava. Oggi, con un’ennesima prova da fenomeno data quasi per scontata,si è preso la maglia iridata nella prova adei Mondiali di Glasgow, battendo per 12” un eccezionale Filippo Ganna. Nel fare questo il 23enne belga è diventato solo ilcorridore nella storia auntanto ...