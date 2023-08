Ciclismo | pagelle cronometro Mondiali 2023 | Evenepoel fa la storia | Ganna senza alcun rimpianto

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023)Remco, voto 10 e lode: il belga si conferma un fenomeno epocale, destinato sempre più a segnare quest’era del. Dopo una prova in linea sottotono si prende la maglia iridata nelle prove contro il tempo gestendo al meglio lo sforzo dal primo all’ultimo chilometro. Le sue imprese rischiano di passare sotto traccia, ma un palmares come il suo non sono stati molti ad averlo a soli 23 anni. Filippo, voto 10: a proposito di fenomeni, l’azzurro centra una nuova prestigiosissima medaglia, la quarta in totale nelle prove iridate a. Manca l’appuntamento con il terzo titolo per soli 12 secondi, ma c’è poco da recriminare. Quanto fatto vedere nell’ultima settimana tra ...