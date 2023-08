Ciclismo | Mondiali 2023 Ct Velo | “Nessuna delusione | Ganna ottima prestazione”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il tecnico degli azzurri, Marco, ha commentato ai microfoni di Raisport il risultato della cronometro deidisu strada. “. Certo quei 12 secondi di distacco bruciano, ma ci sta con un campione come Remco. Lui ha fatto una super, super crono, recuperando molto tra il primo e il secondo intermedio. Ma Filippo ha fatto un’”. SportFace.

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada aidia Glasgow. L'oro è stato vinto dal belga Remco Evenepoel. STIRLING - Filippo Ganna conquista anche la medaglia d'argento nella cronometro individuale aidia Glasgow. Per il piemontese è il terzo podio nell'edizione iridata scozzese, dopo l'argento con il quartetto e l'oro nell'inseguimento individuale in pista.

LIVE Crono del Mondiale di ciclismo: trionfo Evenepoel. Ganna è secondo a 12"28 La Gazzetta dello Sport

Il belga è così andato a vincere con 12'' su un comunque convincente Ganna, mentre il bronzo è andato all'astro nascente Joshua Tarling, 19enne britannico della Ineos.(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Nessuna delusione. Certo quei 12 secondi di distacco bruciano, ma ci sta con un campione come Remco. Lui ha fatto una super, super crono, recuperando molto tra il primo e il s ...