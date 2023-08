Ciclismo | all’Italia restano solo gli Europei per vincere qualcosa su strada nel 2023 Lombardia fuori portata

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’Italia chiude i Mondialidisusenza vittorie tra gli elite uomini: Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro individuale, Alberto Bettiol ha concluso al decimo posto la prova in linea dopo aver tentato un attacco coraggioso con cui è rimasto al comando solitaria fino a 23 km dal traguardo. Nel corso di questa stagione non sono arrivati successi negli eventi di riferimento: nessuna gioia nelle Classiche Monumento (dove il miglior risultato è il secondo posto di Filippo Ganna alla Milano-Sanremo), nessun sigillo tra Giro d’Italia e Tour de France (Damiano Caruso ha guadagnato un’onorevole quarta piazza alla Corsa Rosa). Il Bel Paese non avrà ambizioni nemmeno alla Vuelta di Spagna (e chissà quanto bisognerà aspettare per tornare a fare festa in un Grande Giro) e al Giro di ...