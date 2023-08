Chiudono  per ferie ma prima distribuiscono il cibo a compaesani e bisognosi

Leggi su agi

(Di venerdì 11 agosto 2023) AGI - Chiudono il locale per lee,di imbarcarsi sul volo per Minorca, donano ilin scadenza ai concittadini e a chi ne ha bisogno. Succcede a Robbio, vicino a Pavia, dove, Federico Burlone, 29 anni, e Sara Rossetti, 24, fidanzati e titolari da poco meno di un anno dell'Angolino', un attimodi abbassare la saracinesca hanno avuto un'idea generosa. "Stavo svuotando il frigorifero e avevo già i sacchi pronti dove gettarlo - racconta Federico all'AGI -. Ho visto che molti prodotti freschi erano in scadenza o deperibilidella data di riapertura. Così ho scritto un post sui social invitando chiunque volesse a venire a prenderlo. Pensavo che non venisse nessuno e invece...". Nel giro di pochi minuti si sono presentate tante persone e hanno trovato un piccolo tesoro ...