Chip | l’importanza per l’Europa dell’investimento Tsmc

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’annuncio tanto atteso, dopo quasi due anni di trattative tra ritardi e incertezze, è finalmente arrivato. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (), il più grande produttore diper terze parti (foundry business) al mondo con il 92% del mercato per iavanzati e circa il 56% del mercato deimaturi, investirà in Germania per la costruzione di una nuova grande fonderia nel cuore industriale del. L’impianto sorgerà a Dresda, con la costruzione che inizierà nella seconda metà del 2024 e la piena operatività prevista per il 2027. Il progetto prevede una joint venture, chiamata European Semiconductor Manufacturing Corporation (Esmc) tra, le tedesche Bosch GmBh e Infineon e l’azienda olandese NXP Semiconductors. Il nome della Jv è simbolico ma non ...