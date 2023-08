Chelsea | colpo di scena sul fronte Taylor Adams | salta l'affare

Un possibiledi scena dell'ultimo momento, relativo agli accordi tra le due società, aveva ... Liverpool e, infatti, si stanno contendendo il centrocampista del Brighton Moises Caicedo . ...Il sì era atteso, quasi scontato invece come nelle migliori trame è arrivato il clamorosodi scena. Moises Caicedo stava per vestire il rosso quando improvvisa è arrivata l'offerta del......cedere il giocatore in un momento così delicato della sua stagione e dopo aver venduto all'... Lo Special One e i tifosi sperano in undi coda della dirigenza sognando Lukaku . ...

Aurelio De Laurentiis, dopo aver annunciato la permanenza di Osimhen a Napoli, è pronto per far esultare ancora i tifosi del Napoli.Rischia di saltare il trasferimento di Moises Caicedo al Liverpool: il Chelsea si inserisce all'ultimo secondo e il giocatore sembra volere solo i Blues ...