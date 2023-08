CdS – la strategia studiata con Pinto

Leggi su justcalcio

2023-08-11 ROMA – Tutto su Duvan Zapata. Ancora una volta. Con la speranza che il colombiano abbia risolto completamente i problemi fisici e con la speranza, soprattutto, cheriesca a convincere l'Atalanta ad abbassare i tre milioni per il prestito oneroso. Sono trascorsi più di due mesi dall'infortunio di Abraham, mancano nove giorni alla prima partita ufficiale della stagione e la Roma, Belotti a parte, non ha ancora una punta centrale. Oltre che un altro centrocampista e un difensore. Ma questa è un'altra storia. I tifosi sono delusi (nella migliore delle ipotesi) o infuriati e per accorgersene basta accendere una radio oppure leggere le centinaia di commenti sui social. Un esempio: ieri il club ha pubblicato un'immagine di un occhio di Bove scrivendo: ...