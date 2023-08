Cava de’Tirreni | Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello in omaggio a Pino Daniele

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl trombettistae il pianistaOliver, grandi protagonisti della scena jazzistica, sono attesi domenica 13 agosto ade’ Tirreni, nel Giardino del Complesso di San Giovanni (ore 20.30), dove renderannocon lo spettacolo “Il cielo è pieno di stelle”. Dopo gli acclamati concerti tenuti in passate edizioni de “Le Corti dell’Arte”, i due straordinari musicisti – il cui sodalizio artistico dura ormai da un ventennio – tornano ad esibirsi per il festival diretto da Giulianoliere in una serata che si annuncia ricca di emozioni. Un tributo musicale rispettoso e appassionato, quello dedicato all’amatissimo cantautore partenopeo, di cui ...

Un colonnello dell'Arma dei carabinieri , residente ama in servizio a Napoli, è accusato come riporta Salerno notizie - di minacce e atti persecutori nei confronti del figlio di 10 anni, peraltro affetto da idrocefalo . Il figlio in più ...... in chiave culturale e turistica le città della ceramica quali Vietri sul Mare, Napoli, Calitri, Ariano Irpino, San Lorenzello,, Cerreto Sannita, espressione unica a livello ...ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 11 agosto ARTICOLO SUCCESSIVO, maltratta il figlio di 10 anni: denunciato Colonnello dei Carabinieri Ultime ...