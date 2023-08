Cassa integrazione | crollo di ore a luglio Tessile in sofferenza

Note stonate Il calo delle imprese attive e l'aumento delle ore di. In tale contesto, si inserisce, da un lato, la diminuzione del credito alle imprese, dall'altro, la crescita, ...... rimane aperta la suddivisione del restante 10 - 15% tra il fondo F2i eDepositi e Prestiti. ... Tuttavia, come ha recentemente specificato Labriola, è essenziale che venga evitata l'...Lo dimostrano i dati dell'inflazione che scende più di quanto previsto - 5,9% rispetto al 6% che era stato ipotizzato - la diminuzione delle ore di, e il salario reale che cresce ...

Cassa integrazione, INPS: a luglio cala del 2,7% su giugno LA STAMPA Finanza

“Della serie: Reddito di cittadinanza, mi manchi… dopo il tabula rasa registriamo la disperazione di coloro che dell’aiutino proprio non possono farne a meno. Sul punto è intervenuta la Ministra del L ...Al mare, in Italia, con amici o parenti, in hotel o in seconde case, alla ricerca di divertimento e relax: queste le vacanze programmate da circa 14 milioni di italiani per la settimana di Ferragosto, ...