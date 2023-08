Caso Bembo | dall’Anm solidarietà ai magistrati “offesi” dagli striscioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A fronte delle affermazioni contenute in manifesti anche affissi davanti al Tribunale di Avellino, l’Anm esprimea colleghi raggiunti da generici ed impropri apprezzamenti solo per aver svolto la funzione giudiziaria in vicende oggetto di fisiologici sviluppi nell’ambito delle fasi procedimentali previste dalla legge”. Così in una nota l’ANM, associazione nazionali. “Isono a servizio della giustizia ed il loro operato, basato su conoscenze tecnico- giuridiche, merita doveroso rispetto. L’Anm auspica che la manifestazione del pensiero, che può essere espresso anche in maniera critica, non travalichi i ben noti limiti della continenza espressiva e che i luoghi dove sono allocati gli uffici giudiziari e si svolge l’attività della magistratura avellinese, da sempre ...