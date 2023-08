Caso Bembo | anche la Magistratura  Indipendente-Napoli in campo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Segreteria Distrettuale diIndipendente esprime solidarietà al collega Gip in servizio presso il Tribunale di Avellino nei cui confronti sono state rivolte, nell’ambito di un corteo organizzato, frasi di disprezzo, contenute finin uno striscione affisso davanti al Tribunale, a seguito della emissione di un provvedimento di modifica di una misura cautelare. La drammaticità delle vicende umane sottese ai procedimenti giudiziari, che meritano sempre rispetto e comprensione, e il legittimo diritto di critica non dovrebbero mai degenerare in attacchi irrispettosi nei confronti dei magistrati e di tutti gli operatori del diritto, che, nell’espletamento della loro funzione, sono chiamati a compiere giudizi tecnici, guidati soltanto dalla legge. L’autonomia e l’indipendenza sono valori ...