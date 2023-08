Casalnuovo | il Sindaco | “Continuiamo a denunciare | vicini a chi si ribella al racket”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nei giorni scorsi adue persone sono state fermate dai Carabinieri accusate di estorsione con metodo mafioso ai danni di due imprenditori edili della città. Le vittime dei tentativi di estorsione hanno prontamente denunciato i fatti alle autorità, portando all’apertura delle indagini. Il primo cittadino: “Il nostro sistema di videosorveglianza è stato un supporto importantissimo per le indagini, anche questa volta ci costituiremo parte civile nel processo”. Dopo le denunce dei mesi scorsi, altri due imprenditori denunciano il. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della Tenenza didi Napoli, grazie ad uno straordinario lavoro investigativo svolto anche con il supporto del sistema di videosorveglianza del Comune didi Napoli, hanno ...

Lo ha dichiarato Massimo Pelliccia,diin merito all'operazione di ieri con due arresti da parte dei carabinieri che ha sgominato tentativi estorsivi ai danni di imprese edili ...'Mentre si prende atto della decisione deldi evitare dibattiti in sede Consiliare, spesso ... Regione Campania, Arpac, Città Metropolitana, Comune di Napoli, Afragola, Casoria e, ...Il presidente Antonio Stompanato, imprenditore acerrano, come si legge nella nota ufficiale, ha scelto di investire in questo territorio dopo la preziosa ospitalità deldiMassimo ...

"Come amministrazione abbiamo già mostrato la nostra piena vicinanza a chi ha scelto di denunciare e lo faremo anche questa volta, tendendo sempre la mano a chi decide di ribellarsi e liberarsi dalle ...Entrambe le vittime hanno denunciato i tentativi di estorsione che avevano subito dall’uno e dell’altro indagato, rivolgendosi immediatamente ai carabinieri ...