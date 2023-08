Caro-voli | scontro Mimit-Ryanair | interviene la Commissione Ue

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non si placa la polemica sul decreto sul. Dopo le rimostranze delle compagnie aeree che hanno visto al centro l’attacco di, – che col suo amministratore delegato, Eddie Wilson, ha stroncato il decreto definendolo “ridicolo e illegale”, perché “interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue” ed è quindi “da cancellare” – e la richiesta rivolta al governo dallaEuropea di fare “chiarezza” sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, è arrivata la risposta del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. La reazione del– ha affermato Urso a Tgcom 24 –è stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall’autorità per la concorrenza e il mercato. a bisogno di buoni consiglieri ...

, uno stop agli aumenti dei prezzi deinazionali registrati in periodi di stagionalità e alle pratiche di profilazione degli utenti mediante l'utilizzo di algoritmi . Il testo del ...Anche le vacanze restano proibitive: con iaumentati in uno solo mese del 9%. Crescono anche le tariffe del hotel, + 19%.Le misure di Governo contro ilapprovate per decreto legge il 7 agosto in CdM fanno discutere. Da un lato la Commissione Europea ha chiesto all'Italia informazioni dettagliate sulla norma (DL Asset - Investimenti) per ...

Caro-voli, come funziona l’algoritmo che ha fatto scattare l’intervento del Governo Il Sole 24 ORE

La Commissione UE teme una mancata compatibilità con le regole sulla concorrenza, Ryanair attacca il decreto italiano, il Governo difende il provvedimento.Parola d’ordine: conviene bere il caffè amaro. Nell’Italia in cui l’inflazione scende ma ancora non abbastanza bisogna fare di necessità virtù ...