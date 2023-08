Caro-voli | Ryanair | «Decreto illegale che blocca gli investimenti»

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilrilasciato dal governo italiano sul price cap avrà la conseguenza non intenzionale di allontanare glidalla Sardegna nell’estate e nell’inverno 2024. Non si è fatta attendere la risposta della compagnia aerea irlandese con sede a Dublino. Infatti, dopo aver dichiarato che «ilsuiè ridicolo e», l’Amministratore delegato di, Eddie Wilson, torna alla riscossa e dichiara in una nota: «Se questo nuovonon verrà ritirato,sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate». Wilson aggiunge: «vuole continuare a investire in regioni come la Sardegna con ...