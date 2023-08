Caro Piantedosi | ai suoi propositi di decoro per Napoli aggiungo i miei modesti suggerimenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023)ministro, buon quasi Ferragosto per cominciare. La notizia del suo passaggio aci ha illuminato d’immenso e ha animato il dibattito cittadino, un po’ fiacco in verità. Sarà perché saranno tutti a svacanzare da qualche parte.ha il potenziale di essere una Ville Lumière come Parigi. Oops, chi ho nominato! Dopo che Le Monde ha fatto a pezzettinie il suo rinascimento culturale.che manca di una politica dell’accoglienza,che non ha un assessore alla cultura, il sindaco cerca di fare del suo meglio, qualche consulente/curatore deve avergli detto che era una figata installare un clone di un opera già esposta al Museo Madre, la Venere degli Stracci di Pistoletto. Una buona idea concepita nel 1967 come opera di protesta. ...