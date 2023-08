Caro carburanti - 'Aumenti generalizzati per benzina e diesel'

(Di venerdì 11 agosto 2023) I prezzi deitornano a salire dopo il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati nell'area del Mediterraneo: la, in particolare, ha raggiunto il nuovo massimo annuale. I numeri sono certificati da Staffetta Quotidiana, che segnala "rialzi" per i principali combustibili utilizzati dagli automobilisti: infatti, questa mattina Q8 ha alzato di un centesimo al litro i prezzi della verde e del gasolio, Tamoil di due centesimi lae di tre il, mentre Eni è salita di 2 centesimi solo sul. Le rilevazioni giornaliere. Intanto, le medie dei prezzi comunicati ieri dai gestori di circa 18 mila impianti all'Osservatorio del Mimit mostrano per il self-service unaa 1,935 euro/litro (+2 millesimi) e il ...

Lo afferma il Codacons, commentando gli ultimi rialzi dei prezzi carburanti su tutta la rete. "Come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle partenze estive degli italiani i listini di benzina ... Un esodo all'insegna del caro carburanti. Sono 811 i cantieri sospesi dall'Anas nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso).

Staffetta Quotidiana segnala i nuovi rialzi in scia all'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati nell'area del Mediterraneo ...Arrivano i contributi per mitigare gli effetti del caro carburanti sulle navi della Siremar per le isole minori. Il dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti ha pubblicato l’avviso, ...