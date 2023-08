Carceri | Uspp | “Il Dap risolva le criticità a Santa Maria Capua Vetere”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il carcere di(Caserta) è ridotto allo stremo delle forze, con continue aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria, che nonostante la stanchezza non getta la spugna, dimostrando di affrontare con abnegazione le numerose, dalla ormai cronica carenza organica alla gestione dei detenuti psichiatrici, sino ai turni di lavoro che si prolungano fino all’inverosimile”. E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Moretti, presidente nazionale del sindacato di polizia penitenziaria, che ieri ha rappresentato le diverseal capo del Dap Giovanni Russo, venuto in visita all’istituto carcerario di. “La ...

... che ha investito lelaziali e non solo, presupponendo anche in altre regioni, come la Campania la regia della criminalità organizzata. Il responsabileribadisce che 'come già segnalato ...... che ha investito lelaziali e non solo, presupponendo anche in altre regioni, come la Campania la regia della criminalità organizzata. Il responsabileribadisce che 'Come già segnalato ...'Oramai la sicurezza nelleè allo sbando', commenta il sindacato che invoca, ancora una volta, uno sforzo del legislatore. Per l', inoltre, 'i nuovi protocolli operativi minano ...

Mammagialla, famigliare di un detenuto va al colloquio in carcere con un etto di hashish: bloccata dalla cinofila ViterboToday

USPP Lazio: più unità cinofile in supporto agli istituti penitenziari “Ennesimo tentativo ieri mattina di introdurre degli stupefacenti questa volta al carcere di Mammagialla e stata bloccata grazie a ...17:10:30 Dopo un permesso premio torna in carcere con 300 grammi di droga nascosta nelle parti intime: è successo ieri, nel carcere casertano di Carinola. A rendere noto l'episodio è l'Uspp. Il detenu ...