(Di venerdì 11 agosto 2023) Siamo andati alla scoperta di cinquevinicole Made in, che producono vini innovativi nel rispetto della tradizione. Da provare

CASOLI " Prosegue con successo, nelledi Palazzo Tilli di Casoli (Chieti), "Invito al collezionismo", mostra d'arte contemporanea ... Michele Cascella, Franco Gentilini, Ennio, Valerio ...Casoli. Prosegue con successo, nelledi Palazzo Tilli di Casoli (Chieti), "Invito al collezionismo", mostra d'arte contemporanea ... Michele Cascella, Franco Gentilini, Ennio, Valerio ...... viticoltore diAlbamarina . A seguire, l'esperto ittico Raffaele Mandola della Pescheria ... Dallatanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti e pregiati ...

Cantine in Calabria: 5 realtà da conoscere Vanity Fair Italia

Siamo andati alla scoperta di cinque realtà vinicole Made in Calabria, che producono vini innovativi nel rispetto della tradizione. Da provare ...Il Movimento Turismo del Vino Calabria è in pieno fermento e lo sarà per oltre tre settimane, fino al 20 agosto, con l’iniziativa Calici di Stelle che nel suo ventiseiesimo anniversario offre ...