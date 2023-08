Camilla Costanzo | “Papà viveva per il lavoro Solo Maria riusciva a…”

(Di venerdì 11 agosto 2023), figlia 50enne del compianto Maurizio scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni, racconta il padre in un

, scrittrice e sceneggiatrice, ricorda il papà morto a 84 anni "Maria è stata la prima persona a convincerlo a a fermarsi qualche giorno in estate", la figlia di Maurizio, ricorda il papà sulle pagine di La Repubblica . La 50enne, che il giornalista ha messo al mondo con Flaminia Morandi , da cui ha avuto anche Saverio , 47 ..., figlia di Maurizio, tramite una lunga intervista tra le pagine di Repubblica, racconta il padre e svela un tenero retroscena sulla moglie Maria De Filippi , l'unica in grado di ...L'intervista ache ricorda il padre Maurizio , a pochi giorni dal compleanno in cui il maestro indimenticabile della tv, avrebbe compiuto 85 anni. Il ricordo di Maurizodella figlia...

Camilla Costanzo: Solo Maria De Filippi sapeva convincere mio padre Maurizio ad andare in vacanza Fanpage.it

Camilla Costanzo, figlia di Maurizio Costanzo, ha raccontato un po’ di suo padre a La Repubblica. La scrittrice e sceneggiatrice 50enne ha spiegato che il famoso giornalista, morto a 84 anni lo scorso ...La morte di Maurizio Costanzo è stato un momento molto difficile, sia per il mondo della televisione e del giornalismo che, grazie a lui hanno subito una ...