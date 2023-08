Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi | orari venerdì 11 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 11 agosto 2023)11va in scena la nona giornata deidi. A(Gran Bretagna) prosegue la super rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote. Spazio soprattutto alla cronometro maschile su strada, dove l’Italia vuole sognare in grande con Filippo Ganna. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIOR DIDALLE 11.14 Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e, gliin11aidi. ...

Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 11 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Ci siamo, finalmente! È il gran giorno della crono mondiale dei professionisti, il gran giorno in cui tutta l'Italia si troverà a tifare Mattia Cattaneo e soprattutto per Filippo Ganna. Il piemontese, ...Ultima giornata del calendario delel crono mondiali, giornata aperta dalla prova degli Juniores. I ragazzi classe 2005 e 2006 si misureranno su un percorso di 22,8 chilometri con partenza da Stirling ...