(Di venerdì 11 agosto 2023) È tutto pronto per il via allaspagnola con un doppio appuntamento previsto per la giornata di, venerdì 11. Entrambe le gare insaranno trasmesse in esclusiva da DAZN. Il primo match della/24 sarà quello tra Almeria e Rayo Vallecano, in campo alle 19.30. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Alle 22.00, invece, una delle sfide più suggestive del torneo: il Valencia sarà infatti di scena sul campo del Siviglia. Di seguito ile ilcompleti con le partite di, venerdì 11, valide per la 1ª giornata dellaspagnola. La gare odierne verrano trasmesse da ...

La2023 - 2024, che comincia nel weekend con la prima giornata in, finirà per proporre il solito trio in vetta alla classifica. I catalani, campioni in carica, si presentano con un ...... tanto che la Serie A e la Ligue 1 - campionati minori rispetto a Premier League,e Bundesliga ...i diritti per trasmettere in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista dal. È ...Unfitto di amichevoli su DAZN che si arricchirà per tutta l'estate e che permetterà ai ... Stesso discorso per la squadra di Xavi, che comincerà il proprio cammino indomenica 13 agosto ...

Calendario Liga 2023 oggi: orari 11 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

(Adnkronos) - Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. La Liga 2023-2024, che comincia nel weekend con la prima giornata in calendario, finirà per proporre il solito trio in vetta alla classifica. I ...Liga spagnola al via: quote antepost, pronostico e favoriti di questa edizione. Barcellona campione in carica, Real Madrid che vuole tornare sul trono ...