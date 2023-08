(Di venerdì 11 agosto 2023) Nuova allerta. Per domani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato diramato ilgiallo, per il 13 agosto è previsto quello. Oggi la temperatura massima ...

Nuova allerta. Per domani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato diramato il codice giallo, per il 13 agosto è previsto quello arancione. Oggi la temperatura massima percepita è di 34 ...Il vero"divamperà con Nerone da domenica in poi: entro Ferragosto arriveremo a 40 gradi in Sardegna, 37 aper più giorni, mentre a Roma ilsarà spesso opprimente a causa dell'afa"...Domani, sabato 12 agosto, i bollini gialli saranno in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia ,, Perugia, Roma e Torino. Nella giornata di domenica 13 saliranno a 9 ovvero Ancona, Bologna, ...

Caldo, a Firenze codice arancione domenica Tiscali Notizie

Nuova allerta caldo a Firenze. Per domani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato diramato il codice giallo, per il 13 agosto è previsto quello arancione. Oggi la temperatura massima percepi ...L’anticiclone africano, negli ultimi giorni, ha stazionato sulla Spagna portando massime record fino a 46,8°C a Valencia e in Andalusia. In queste ore si sta espandendo verso l’Italia centro ...