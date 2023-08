Calciomercato | ultime news | Caicedo da record | Kane parte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il Liverpool offre 127 milioni di euro per il centrocampista del Brighton Moisesal centro di unda, almeno in Premier League. Il Liverpool ha offerto 127 milioni di euro per il 21enne centrocampista del Brighton: il club ha accettato l’offerta ma, secondo le, il giocatore non ha ancora detto sì ai reds.attende il rilancio del Chelsea, sua destinazione preferita. Se i blues pareggiassero l’offerta presentata dal Liverpool al Brighton, il giocatore potrebbe finire a Londra. Dalla capitale, intanto, sta per decollare Harry. Il trasferimento del 30enne centravanti inglese dal Tottenham al Bayern Monaco è in dirittura d’arrivo. I campioni di Germania, a quanto pare, verseranno nelle casse degli Spurs almeno 100 milioni ...