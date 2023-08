Calciomercato | Tottenham Stampa | Lazio sul portiere Lloris

L'ex capitano della Francia, campione del mondo nel 2018, ha ancora un anno di contratto con il, ma il club londinese sarebbe pronto a liberarlo dopo 11 stagioni e 447 presenze tra i pali ......disembrava dunque ormai conclusa con il bomber già verso l'aeroporto per andare in Germania a fare le visite. E invece, sorpresa: l'attaccante sarebbe stato bloccato dala ...E come lui altri volti noti del presente INCONTRO- BAYERN PER IL FUTURO DI KANE - MERCATO LIVE HARRY KANE Zero trofei. Neanche uno. Non una coppa 'minore', non una Supercoppa, di quelle ...

Secondo la stampa francese trattativa ben avviata con il sì del giocatore PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Secondo RMC Sport, con tanto di conferma ...L'attaccante inglese era pronto a volare in Germania per le visite mediche con il Bayern Monaco ma il Tottenham ha bloccato tutto. Sul web impazzano meme e ironie: il bomber come Tom Hanks in "The Ter ...