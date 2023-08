Calciomercato Sampdoria | UFFICIALE l’arrivo di Ghilardi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023), èdel difensore Danielein blucerchiato: tutto fatto Danieleè un nuovo calciatore della, che mette quindi a segno un nuovo colpo. Il difensore classe 2003 è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Verona (obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A). A renderlo noto è il sitodella Lega Serie B.