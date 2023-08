Calciomercato Milan – Ufficiale | Junior Messias ceduto al Genoa | News

Il trasferimento in rossoblù del difensore belga prelevato dalla Juventus è stato ufficializzato poco fa dal club ligure, mentre per il trequartista brasiliano in arrivo dalbisognerà attendere ...Benvenuto!' Questo il comunicato attraverso il quale il Genoa annuncia l'arrivo di Junior Messias dal. Di contro, i rossoneri notificano: 'ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, ...Commenta per primo Il Verona ha messo nel mirino Mattia Caldara. Il futuro del difensore del, però, è ancora nebuloso: Pioli, insieme al suo staff, sta valutando se tenere il giocatore come quinta pedina in difesa.

Calciomercato Milan – Capitolo Kjaer: da leader a possibile partente Pianeta Milan

Tornato in Serie A dopo una sola stagione, il Genoa si sta concentrando sul calciomercato per costruire una rosa competitiva. Gilardino si prepara ad accogliere Junior Messias, che dovrebbe arrivare i ...Yunus Musah, nuovo calciatore del Milan, si è presentato ai tifosi in conferenza stampa; vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del centrocampista, trasmesse su Milan TV: "Gattuso mi ha parlat ...