Calciomercato Lazio | accordo per Pellegrini-Rovella dalla Juventus

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lasi prepara a mettere a segno un doppio colpo di, dopo gli accordi per Lucae Nicolò. I due giocatori bianconeri, da tempo nel mirino della dirigenza biancoceleste, potrebbero sbarcare molto presto nella Capitale, su precisa richiesta del tecnico laziale Maurizio Sarri. Per il terzino sarebbe un ritorno, dopo i sei mesi trascorsi con gli aquilotti tra gennaio e giugno. Mentre l’ex Monza andrebbe a completare il reparto di centrocampo, dopo un corteggiamento lungo diverse settimane.: intesa con laperCome riferisce Sky Sport, laha raggiunto l’intesa con ...

Commenta per primo Si infittisce il mistero sulla prossima destinazione di Arsen Zakharyan. Il talento russo della Dinamo Mosca , dopo essere stato vicino allae in trattativa con lo Strasburgo, è ora finito nel mirino della Real Sociedad: secondo Mundo Deportivo , il club spagnolo è disposto a pagare 12 milioni di euro più bonus per ingaggiare il ...Juventus, due cessioni alla: i dettagliSecondo le informazioni raccolte da.it, la Juventus ha deciso di cedere Nicolò Rovella perché, allo stato attuale, è l'unico ...Le prestazioni al Monza più che positive dello scorso campionato, hanno convinto laa puntare ... FOTOGALLERY Foto Sito Inter Continua gallery %s Foto rimanentiInter, Audero ha ...

Calciomercato Lazio | Che bomba dalla Francia: "Lloris in biancoceleste!" La Lazio Siamo Noi

La Juventus punta forte su Carlos Augusto. Come spiega Tuttosport, non appena sarà definita la cessione di Luca Pellegrini alla Lazio, il club bianconero andrà all’assalto del calciatore del Monza.Per un calciomercato che si concluderà il 1 settembre, l'inizio del campionato è fissato il prossimo 19 agosto: tutti ad inseguire il Napoli ...