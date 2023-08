Calciomercato Fiorentina | in arrivo Lucas Beltran dal River Plate | le cifre e i dettagli

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’attesa è quasi finita e la Serie A si appresta ad aprire i propri battenti. Tra una settimana il via del massimo campionato italiano, con il Napoli che giocherà con lo Scudetto sul petto, dopo il glorioso successo dello scorso anno. L’esordio dellasarà sul campo del Genoa, neopromossa dalla Serie B, e Italiano inizierà la lotta per raggiungere la desiderata zona Europa, nonostante la concorrenza sia tanta. Non solo il campionato, dopo essere arrivati in finale nella scorsa edizione, persa per mano del West Ham, i Viola possono riprovare a fare la scalata per vincere la Conference League. Laè molto attiva in questa sessione die la dirigenza sta attuando diversi cambiamenti per rinforzare la rosa. Dopo aver preso in prestito dalla Juventus Arthur, Joe Barone e Daniele Pradè hanno raggiunto ...