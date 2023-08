(Di venerdì 11 agosto 2023) Sascha Tavolieri, esperto di, ha parlato delle novità sull'attaccante del Portoancora in corsa per l'iraniano

Sono già circolati in passato, e sono tornati in auge negli ultimi giorni, i nomi di alcuni fondi internazionali di primissimo piano,Qsi di Al Khelaifi (amico di Radrizzani) sino ai 49ers , ......sessione disembrava dunque ormai conclusa con il bomber già verso l'aeroporto per andare in Germania a fare le visite. E invece, sorpresa: l'attaccante sarebbe stato bloccato...Pallone Serie A (LaPresse) ".itIl giornalista Tony Damascelli è intervenuto quest'... Secondo quanto riportatogiornalista sarebbero addirittura cinque le società top che non ...

Calciomercato – Dal Belgio: “Il Milan la priorità di Taremi” Pianeta Milan

Massimiliano Allegri festeggia oggi il compleanno, i tifosi della Juventus hanno invaso il profilo del club per una richiesta ...Lloris in trattativa con la Lazio! Questa è la bomba di mercato lanciata da RMCSports in mattinata. Secondo quanto raccolto dal portale francese, il portiere classe 1986 si starebbe ...