Calcio | Psg Luis Enrique ' Spero che club e Mbappé trovino un accordo'

Ecco come si schiereranno non solo le grandi di Premier, ma anche il nuovodi Luis Enrique e tutte le altre grandi deleuropeo PREMIER LEAGUE ARSENAL Acquisti : Rice (c, West Ham), Havertz ...Se Ousmane Dembélé giocherà domani No, legalmente non è un giocatore delal 100%, al 99% sì, ma domani non ci sarà". - Foto LivePhotoSport - . xd6/red 11 - Ago - 23 14:08 . 11 agosto 2023Spero che accada di nuovo e che ile il giocatore raggiungano un accordo, è quello che vorrei. Ma non c'è nessuno al di sopra del club, la filosofia è molto chiara". . 11 agosto 2023

'Neymar e Verratti Mantengo le nostre conversazioni private' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'È stata un'ottima settimana di lavoro. Per ...L'allenatore spagnolo ha parlato soprattutto di mercato alla vigilia della gara casalinga con il Lorient, valida per il debutto stagionale in Ligue 1 ...