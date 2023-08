Calcio in tv oggi venerdì 11 agosto | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quello che cominciaè il primo vero weekend di. Dopo tante amichevoli, arrivano molti appuntamenti ufficiali,la Coppa. Quattroquest’, con il debutto delle prime tre squadre di Serie A: l’Udinese accoglie il Catanzaro alle ore 18.00, alle 21.00 il Genoa se la vedrà con il Modena mentre quindici minuti dopo sarà il turno di Bologna-Cesena. Ma al contempo, prendono il via i primi tre grandi campionati europei. Alle 21.00 il Manchester City campione d’Europa dà il via alla stagione di Premier League andando in casa del Burnley. Allo stessoo inizia anche la Ligue 1 con il match tra Nizza e Lille, mentre un’ora dopod’inizio per la Liga Spagnola con Siviglia-Valencia. Squadrene ...