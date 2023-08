Calcio femminile | Mondiali 2023 | Spagna-Olanda 2-1 d t s Salma Paralluelo decisiva e Furie Rosse in semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Calato il sipario al Wellington Regional Stadium, teatro del primo quarto di finale deidi. Sul rettangolo verde neozelandesesi sono confrontate per approdare nel penultimo atto. Una sfida nella quale la compagine iberica ha fatto vedere le cose migliori e quindi vittoria meritata nei tempi supplementari, grazie al gol dial 111?, dopo che i 90? regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per effetto delle reti di Mariona Caldentey all’81’, per le spagnole sudi rigore, e di Stephanie van der Gragt al 91? per le olandesi. In, laattende la vincente dell’incontro tra Giappone e Svezia, in programma alle 09.30 italiane ...