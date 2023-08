Calcio Estero live Sky e NOW 11-14 Agosto Premier League | Ligue 1 e Supercoppa tedesca

(Di venerdì 11 agosto 2023) Finalmente si riparte: i primi campionati a ricominciare sono1, entrambe in campo questa sera alle ore 21. E primo assaggio anche ditedesco, con ladi Germania di sabato sera con la sfida tra Bayern Monaco e Lipsia. In tutto, saranno 12 le partite trasmessesui canali Sky Sport: 7 di, 4 di1, più la...

Il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco dal Tottenham sembra essere ormai cosa fatta. L'attaccante inglese è prossimo al "sì" definitivo ai tedeschi che andranno ad acquisire un super centravanti. ...Tabellone allineato ai quarti di finale nella Coppa Libertadores. Nella notte le ultime due squadre ad ottenere un posto tra le prime otto della composizione sono state l' Olimpia di Asuncion , che a ...... ex difensore del Barcellona ed ex compagno della popstar Shakira , che parlando nel podcast di Ibai Llanos ha spiegato cosa l'ha portato a creare l'ormai celebre torneo dia 7 in cui si ...

Il ds Campos ha convocato le due stelle e ha comunicato loro la decisione del club: sirene arabe per Verratti, Neymar al Barça