Calcio Estero live DAZN 11-14 Agosto Liga Spagnola e campionato portoghese

Mentre l'Inter continua a lavorare con il Bologna per regalare a Inzaghi Marco Arnautovic , all'tiene banco la vicenda Kane . Il Tottenham ha dato il via libera all'attaccante, che in mattinata era stato bloccato prima della partenza per Monaco. Tutto risolto tra gli Spurs e il Bayern ...Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel , alla vigilia della sfida di Supercoppa di Germania 2023 contro il Lipsia , ha commentato il sempre più probabile arrivo in Baviera di Harry Kane dal ...Il Psg lavora alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Lorient, gara in programma domani alle 21 al Parco dei Principi. Intanto, la società parigina ha pubblicato il bollettino medico sulle ...

Calcio Estero live Sky e NOW 11-14 Agosto (Premier League, Ligue ... Digital-Sat News

Alla vigilia del debutto nella Liga il tecnico dei Blancos in conferenza ha parlato anche dell'infortunio di Courtois e del possibile arrivo del francese ...Calcio Estero live Sky e NOW 11-14 Agosto (Premier League, Ligue 1 e Supercoppa tedesca), Finalmente si riparte: i primi campionati a ricominciare sono Premier League e Ligue 1, entrambe in campo ques ...