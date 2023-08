Calcio | Coppa Italia Zanetti Empoli motivato col Cittadella | ci teniamo

(Di venerdì 11 agosto 2023) "Onoreremo l'impegno, ci serve per preparare il campionato che è alle porte"- L'si appresta a scendere in campo per la prima partita ufficiale. I toscani nella scorsa stagione hanno fatto un ottimo campionato e quest'anno vogliono mantenere lo stesso livello visto nel precedente torne

La sfida diItalia contro il Cittadella sarà un test per capire a che punto è il percorso di crescita della squadra: "Onoreremo l'impegno, ci serve per preparare il campionato che è alle porte -...Quest'anno inoltre ha già collezionato un argento e un bronzo indel Mondo e ha saputo meritare ampiamente il titolo di vicecampionessa mondiale della sua categoria.Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ... Empoli - Cittadella 1 (ore 17.45) Gara valida per i trentaduesimi di finale diItalia. Finora l'...

'Onoreremo l'impegno, ci serve per preparare il campionato che è alle porte' EMPOLI (ITALPRESS) - L'Empoli si appresta a scendere in campo per ...È sorridente, quasi raggiante, l’espressione di Fabio Pecchia nel pre-partita della gara dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari, anticipata dalla conferenza stampa di rito. Sarà la bella gio ...