Cala il numero di matrimoni e figli | l’idea del Paese è geniale

Leggi su notizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un vero e proprio problema quello che arriva daldove è scattato l’allarme: anche se, allo stesso tempo, è stata trovata una soluzione che in molti hanno descritto “” Scatta l’allarme in Corea del Sud. Anzi no. Una curiosa vicenda che arriva direttamente dalasiatico e che sta facendo discutere tutto il mondo. Purtroppo le notizie che riguarda la natalità non è affatto delle migliori visto che ha il tasso più basso. Sì, di tutto il mondo. Ed è per questo motivo che hanno studiato una soluzione per fare in modo che questo trend potesse cambiare. Insomma, avere numeri altissimi. In merito a questa vicenda si sono attivate molte agenzie di matchmaking e i K-Drama. In collaborazione con il governo si stanno attuando dei veri e propri “appuntamenti al buio”.in calo (Pixabay Foto) ...