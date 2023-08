Cade in casa e resta a terra per giorni | Vigili del Fuoco salvano 90enne

(Di venerdì 11 agosto 2023) Caserta. Ideldi Caserta hanno salvato unache danon rispondeva più alle chiamate di familiari e vicini di. La donna era infatti caduta ae non era stata più in grado di alzarsi. È accaduto in un appartamento al secondo piano di un palazzo di piazza Pitesti, centro di Caserta. Idelprovenienti dalla sede centrale del Comando provinciale, sono intervenuti con un’autoscala per salire sul balcone didella, che vive da sola; hanno quindi forzato una delle finestre e sono entrati nell’abitazione, trovando la vittima riversa a, che ha affermato di trovarsi in quella posizione già da alcuni. I ...

I Vigili del Fuoco di Caserta hanno salvato una 90enne che da giorni non rispondeva più alle chiamate di familiari e vicini di. La donna era infatti caduta a terra e non era stata più in grado ...

