Cacciari pungola Schlein | “Il Pd non propone nulla di diverso da salario minimo e reddito di cittadinanza | ha idee più strategiche?” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Durissimo monito di Massimoal Pd e alla sua segretaria, Elly, nel corso della trasmissione In Onda Estate (La7). Il filosofo esordisce: “con non molto più che una normale retorica cerca di rimontare una disfatta culturale e politica di fronte all’ondata neoliberista di tutte le sinistre europee che è cominciata con la caduta del muro di Berlino. Il compito che deve affrontare – spiega – è immane. Avrà le capacità di ridar vita a una forza che riesca a fronteggiare i grandi problemi, come le diseguaglianze sociali, la povertà crescente, la proletarizzazione del ceto medio? Avrà la forza di avere una voce propria nelle grandi questioni internazionali?”. E rincara: “Ma in questo paese oggi come fa a qualificarsi una sinistra se le sue posizioni sono assolutamente schiacciate su quelle atlantiche? Sulle politiche ...