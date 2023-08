Caccia al centravanti | tentazione Arnautovic per l' Inter

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 agosto 2023) A poco più di una settimana dal via del campionato l'continua a non aver risolto il problema dell'attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tutto si è bloccato dopo la rottura con Lukaku che ha costretto il club nerazzurro a rivedere al ribasso i propri piani. Lo 'scippo' di Scamacca da parte dell'Atalanta è stato un altro momento di choc e così i dirigentiisti sono ancora adel profilo giusto, anche se ormai si tratta di un piano B o C. Mollato Balogun perché non è una prima punta, quello che serve ad Inzaghi che è adi centimetri e di chili, l'ora sta pensando seriamente a Markoche ha anche un passato nella squadra che fece il Triplete sotto la guida di Mourinho. Ha 34 anni e vorrebbe accettare il corteggiamento ...