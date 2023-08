Byd ha prodotto il 5 milionesimo veicolo a nuova energia

(Di venerdì 11 agosto 2023) SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a(NEV) e di batterie, hail 9 agosto il suo 5(NEV), una Denza N7, diventando così la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere questo traguardo. “E’ un momento storico per BYD: il nostro 5esce dalla linea di produzione”, ha dichiarato Wang Chuanfu, Presidente dell’azienda, in occasione della cerimonia tenutasi presso la sede globale di BYD per celebrare questo importante risultato. “In questa occasione speciale, vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine ai nostri clienti in tutto il mondo per la loro fiducia nei ...

Un percorso di crescita accelerato negli ultimi due anni BYD ha impiegato 13 anni per produrre il primo milione di veicoli, altri 18 mesi per raggiungere i 3 milioni e oggi, sorprendentemente, dopo ... ha annunciato di aver prodotto il 5.000.000° veicolo a nuova energia (NEV) da quando ha iniziato ad operare nel settore automotive. Si tratta di una Denza N7 destinata al mercato cinese.

BYD's 5 Millionth New Energy Vehicle Rolls Off the Production Line Today, our footprint has extended to more than 54 countries and regions across the world.