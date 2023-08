Byd ha prodotto il 5 milionesimo veicolo a nuova energia

SHENZHEN (CINA) -, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, hail 9 agosto il suo 5 milionesimo veicolo a nuova energia (NEV), una Denza N7, diventando così la prima ...Infatti,hail 9 agosto il suo 5 milionesimo veicolo NEV (New Energy Vehicle) . Parliamo, dunque, di veicoli Plug - in ed elettrici (sia auto e sia mezzi commerciali). Un traguardo ...Un percorso di crescita accelerato negli ultimi due anniha impiegato 13 anni per produrre il primo milione di veicoli, altri 18 mesi per raggiungere i 3 milioni e oggi, sorprendentemente, dopo ...

BYD's 5 Millionth New Energy Vehicle Rolls Off the Production Line Today, our footprint has extended to more than 54 countries and regions across the world. We would like to express our heartfelt ...BYD Song L è stata presentata sotto forma di concept all’inizio di quest’anno. Ha nel mirino concorrenti del calibro di Hyundai Ioniq 5 e KIA EV6, la versione definitiva della nuova BYD Song L ...