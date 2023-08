Burocrazia canaglia | pensionato lavora 2 ore | deve all’Inps 15mila euro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Undi 68 anni, Giuseppe G., residente a Pordenone, si trova a dover restituire 15.500di pensionea causa di un errore burocratico. Superando le prescrizioni della Quota 100, che gli impediva dire per cinque anni dopo il pensionamento, l’uomo ha accettato un lavoro occasionale per sistemare gli scaffali di un magazzino, guadagnandone soltanto 30. Quota 100, ma senza poterre La Quota 100, introdotta da Salvini, offriva a Giuseppe la possibilità di andarsene in pensione dopo 42 anni di lavoro nel settore del commercio. Tuttavia, nel settembre 2020, un amico gli ha chiesto un piccolo favore. Nonostante fosse consapevole delle restrizioni, Giuseppe è stato convinto dall’ufficio amministrativo del magazzino che il lavoro rientrava nelle eccezioni ...