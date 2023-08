Burnley-Manchester City venerdì 11 agosto 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilha giocato la sua ultima partita nella massima serie inglese il 22 maggio 2022 ma gli è bastata appena una stagione per tornare in Premier League con un’impressionante cavalcata in EFL Championship nel 2022-23 ed ora è pronto a dare battaglia per restarci. In panchina siede quel Vincent Kompany che è stato a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le formazioni ufficiali diCity, sfida valida per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Si parte subito con i campioni in carica in Inghilterra: i Citizens si Guardiola inaugurano questa nuova ...Fischo d'inizio alle ore 21, ilCity debutta sul campo del neopromosso ...In Ligue 1 alle ore 21 c'è Nizza - Lilla ad aprire la nuova stagione mentre in Premier League stesso orario perCity. Si gioca anche in Eredivisie e Liga Portugal mentre in ...

Burnley-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Le partite del campionato inglese, comprese alcune della prima giornata, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull'app SkyGo e su Now ...Stasera al via la Premier League 2023-2024. Alle 21:00 il Burnley ospita il Manchester City. I campioni in carica vogliono partire nel migliore dei modi. I ragazzi di Guardiola, dopo la sconfitta in..