Burnley-Manchester City venerdì 11 agosto 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilha giocato la sua ultima partita nella massima serie inglese il 22 maggio 2022 ma gli è bastata appena una stagione per tornare in Premier League con un’impressionante cavalcata in EFL Championship nel 2022-23 ed ora è pronto a dare battaglia per restarci. In panchina siede quel Vincent Kompany che è stato a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Burnley-Manchester City, pronostico: la combo 2 e NoGol a 2.13 La Gazzetta dello Sport

Via alla Premier, il Manchester City campione di tutto affronta il Burnley: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Scendono subito in campo i campioni in carica e il fascino della Premier League sarà immediatamente percepibile a partire da stasera Scendono subito in campo i campioni in carica e il fascino della Pr ...